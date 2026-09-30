Путин дал поручение насчет создания сети объектов уникальной исследовательской инфраструктуры

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил обеспечить формирование комплексного подхода к нормативно-правовому регулированию вопросов, связанных с созданием и развитием сети объектов уникальной исследовательской инфраструктуры национального уровня.

Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 11 августа 2026 года, опубликован в среду на сайте Кремля.

Так, правительству РФ совместно с Российской академией наук, Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт", госкорпорацией "Росатом", комиссией Госсовета РФ по направлению "Технологическое лидерство" поручено "обеспечить формирование комплексного подхода к нормативно-правовому регулированию вопросов, связанных с созданием и развитием сети объектов уникальной исследовательской инфраструктуры национального уровня, в состав которой входят объекты класса "мегасайенс", отечественные системы хранения уникальной информации и данных (в том числе биологических коллекций и генетических данных), необходимых для проведения научных исследований и разработок, объекты цифровой инфраструктуры и которая предназначена для реализации управленческих решений и выполняет функции общей ресурсной и информационной платформы".

Доклад должен бытьпредставлен до 30 декабря 2026 года, далее - один раз в полгода. Ответственными назначены Михаил Мишустин, Геннадий Красников, Юлия Дьякова, Алексей Лихачев и Михаил Котюков.