Пожар в многоэтажке в Новокуйбышевске локализован на 1 тыс. кв. м

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Пожар, охвативший многоквартирный дом в Новокуйбышевске (Самарская область), локализован, информирует пресс-служба МЧС РФ.

"По уточненной информации, пожар локализован на 1000 кв. м", - говорится в публикации в канале ведомства в Max.

Ранее сообщалось, что огонь охватил квартиру на пятом этаже, затем перекинулся на кровлю.

По данным прокуратуры региона, жители дома были эвакуированы, организована работа пункта временного размещения.