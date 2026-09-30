Пожар в многоэтажке в Новокуйбышевске локализован на 1 тыс. кв. м
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Пожар, охвативший многоквартирный дом в Новокуйбышевске (Самарская область), локализован, информирует пресс-служба МЧС РФ.
"По уточненной информации, пожар локализован на 1000 кв. м", - говорится в публикации в канале ведомства в Max.
Ранее сообщалось, что огонь охватил квартиру на пятом этаже, затем перекинулся на кровлю.
По данным прокуратуры региона, жители дома были эвакуированы, организована работа пункта временного размещения.