Многоквартирный дом горит в Новокуйбышевске на 1,2 тыс. кв. м

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Пожар тушат в многоквартирном доме в Новокуйбышевске Самарской области, огонь охватил квартиру на пятом этаже и кровлю дома, сообщает пресс-служба МЧС РФ в среду.

"Происходит горение квартиры на 5 этаже с выходом на кровлю на площади 1200 кв. м", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

К борьбе с огнем привлечены 82 человека и 28 единиц техники.

В прокуратуре Самарской области заявили, что контролируют установление обстоятельств пожара.

По данным ведомства, загорелась одна из квартир, затем огонь перекинулся на кровлю и иные жилые помещения. Жители дома были эвакуированы, организован пункт временного размещения.