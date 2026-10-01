Сенатор от Камчатки Пономарев сохранил место в Совете Федерации

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Валерий Пономарев избран членом Совета Федерации от заксобрания Камчатского края, сообщили "Интерфаксу" в краевом парламенте.

"На первой сессии краевого парламента пятого созыва, прошедшей в четверг, Пономарев единогласно избран представителем законодательного собрания Камчатского края в Совете Федерации", - сказали в Заксобрании.

Там уточнили, что из 26 депутатов, собравшихся на первой сессии камчатского парламента нового созыва, все 26 проголосовали за кандидатуру Пономарева.

Валерий Пономарев представляет камчатский краевой парламент в Совете Федерации с 2011 года, входил в состав комитета по экономической политике.