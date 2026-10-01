Тепловоз сошел с рельсов на станции в Омске

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода с рельсов тепловоза на станции "Комбинатская" в Омске, сообщает в четверг пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, вчера около 22 часов по местному времени (19:00 по Москве) на станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги при выполнении маневровых работ произошел сход с рельсов тепловоза", - говорится в сообщении.

Омской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.