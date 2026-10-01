В РФ начинают действовать новые правила уведомления МВД о трудовой деятельности мигрантов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В России с сегодняшнего дня вступают в силу изменения порядка уведомления МВД РФ об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на основании патента.

"В соответствии с новыми требованиями, порядок подачи указанных уведомлений будет зависеть от статуса работодателя", - сообщили в МВД РФ.

Так, согласно новым правилам, при осуществлении трудовой деятельности у физического лица иностранные гражданине должны подать уведомление в территориальный орган МВД России самостоятельно в течение двух месяцев со дня получения патента.

Если же иностранец трудится у юридического лица, то уведомления о заключении и расторжении трудового договора подаются работодателем в трехдневный срок.

"Следует отметить, что за несвоевременное уведомление МВД России об увольнении иностранца установлена административная ответственность в виде административного штрафа в размере до 800 тыс. рублей или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток", - сказали в МВД.

В ведомстве уточнили, что самый удобный способ для работодателя подать уведомление о трудовой деятельности иностранца - воспользоваться порталом Госуслуг.