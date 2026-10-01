Поиск

Более 10 беспилотников ликвидированы над Калужской областью

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Силы ПВО нейтрализовали 13 украинских беспилотников в шести муниципальных округах Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша.

"За минувшую ночь силами ПВО уничтожены 13 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого и Ферзиковского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал губернатор в своем канале в Max.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 октября 2026 года Военная операция на Украине
Калужская область БПЛА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил, что отношения РФ и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне

 Путин заявил, что отношения РФ и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне

Шахта "Распадская" приостановила работу после пожара

Правительство РФ предлагает с 2027 года повысить ряд налоговых штрафов

Трамп по-прежнему обеспокоен ситуацией с российскими НПЗ

 Трамп по-прежнему обеспокоен ситуацией с российскими НПЗ

Тарифы ЖКХ в РФ с 1 октября вырастут в среднем на 9,9%

В Генштабе России подчеркнули, что призывников не направят в зону СВО

Генштаб РФ заявил, что в рамках осенней кампании призовут около 120 тыс. человек

Кабмин заложил поступление в бюджет доходов от прибыли ЦБ в 2027 году в 216 млрд руб.

В проекте трехлетнего бюджета учтена индексация пенсий и пособий

Прожиточный минимум в РФ в 2027 году превысит 20,2 тыс. рублей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12029 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3808 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов