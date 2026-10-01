Более 10 беспилотников ликвидированы над Калужской областью

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Силы ПВО нейтрализовали 13 украинских беспилотников в шести муниципальных округах Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша.

"За минувшую ночь силами ПВО уничтожены 13 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого и Ферзиковского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал губернатор в своем канале в Max.