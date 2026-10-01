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Председатель Верховного суда РФ прибыл с рабочим визитом в Киргизию

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в четверг прибыл с рабочим визитом в Бишкек, где проведет переговоры о сотрудничестве между судебными системами двух стран, передает корреспондент "Интерфакса".

Как сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции, в рамках визита запланированы переговоры о перспективах двустороннего сотрудничества и подписание документов, направленных на укрепление партнерства. Стороны обсудят состояние и перспективы сотрудничества в судебно-правовой сфере, обмен опытом, а также взаимодействие в рамках международных судебных организаций.

По итогам переговоров ожидается подписание международных документов, направленных на укрепление партнерства между судебными системами двух стран, совершенствование механизмов правовой помощи и защиту законных интересов граждан.

Свой визит председатель ВС РФ начал с возложения венка к мемориалу "Вечный огонь" на площади Победы, который был открыт в 1985 году в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне.

Верховный суд РФ Игорь Краснов Киргизия
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