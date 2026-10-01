Поиск

Решетников заявил, что страны ЕС не готовы предметно обсуждать торговые вопросы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Страны ЕС не готовы предметно обсуждать торговые вопросы с РФ и говорят только политическими лозунгами, подход же США в этом вопросе более прагматичный, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, который возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли G20, проходящей 30 сентября - 1 октября в Милуоки (США).

"Если говорить о европейских странах, делового подхода как не было, так и нет", - ответил министр на вопрос, какое отношение он почувствовал к России со стороны ЕС и США на встрече министров G20 - деловое или политизированное.

"Насколько я знаю, на других треках никто с практической точки зрения ничего не обсуждает и не готов. И многие мои коллеги говорят, что такое ощущение, что коллеги профессионально не готовы. То есть они готовы говорить только политическими лозунгами. Но на цифрах, на конкретных расчетах, на плюсах и минусах никто говорить не готов", - сказал он о представителях ЕС.

"Американская сторона в общем и целом более практична", - прокомментировал Решетников позицию США в отношении РФ.

Максим Решетников Минэкономразвития РФ ЕС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил, что отношения РФ и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне

 Путин заявил, что отношения РФ и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне

Шахта "Распадская" приостановила работу после пожара

Правительство РФ предлагает с 2027 года повысить ряд налоговых штрафов

Трамп по-прежнему обеспокоен ситуацией с российскими НПЗ

 Трамп по-прежнему обеспокоен ситуацией с российскими НПЗ

Тарифы ЖКХ в РФ с 1 октября вырастут в среднем на 9,9%

В Генштабе России подчеркнули, что призывников не направят в зону СВО

Генштаб РФ заявил, что в рамках осенней кампании призовут около 120 тыс. человек

Кабмин заложил поступление в бюджет доходов от прибыли ЦБ в 2027 году в 216 млрд руб.

В проекте трехлетнего бюджета учтена индексация пенсий и пособий

Прожиточный минимум в РФ в 2027 году превысит 20,2 тыс. рублей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12029 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3808 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов