Решетников заявил, что страны ЕС не готовы предметно обсуждать торговые вопросы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Страны ЕС не готовы предметно обсуждать торговые вопросы с РФ и говорят только политическими лозунгами, подход же США в этом вопросе более прагматичный, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, который возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли G20, проходящей 30 сентября - 1 октября в Милуоки (США).

"Если говорить о европейских странах, делового подхода как не было, так и нет", - ответил министр на вопрос, какое отношение он почувствовал к России со стороны ЕС и США на встрече министров G20 - деловое или политизированное.

"Насколько я знаю, на других треках никто с практической точки зрения ничего не обсуждает и не готов. И многие мои коллеги говорят, что такое ощущение, что коллеги профессионально не готовы. То есть они готовы говорить только политическими лозунгами. Но на цифрах, на конкретных расчетах, на плюсах и минусах никто говорить не готов", - сказал он о представителях ЕС.

"Американская сторона в общем и целом более практична", - прокомментировал Решетников позицию США в отношении РФ.