Господдержка экспорта продукции АПК в 2027 году может снизиться в 1,6 раза

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Финансирование федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" в 2027 году предусмотрено в объеме 31 млрд 280,9 млн рублей против 50 млрд 591 млн рублей в 2026 году, сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на предстоящую трехлетку, внесенному правительством в Госдуму.

Таким образом, оно снизится в 1,6 раза.

На 2028 год предусмотрено 56 млрд 846,3 млн рублей, на 2029 - 57 млрд 373 млн рублей.

Большая часть этих средств будет предоставлена для субсидирования льготного кредитования в рамках экспортных программ АПК. Так, на 2027 год предусмотрено 17 млрд 301,6 млн рублей против 15 млрд 815,4 млн рублей в 2026 году, в 2028 году - 41 млрд 681,7 млн рублей, в 2029 году - 43 млрд 037,4 млн рублей.

Господдержка, направленная на снижение затрат на транспортировку сельхозпродукции и продовольственных товаров, в 2027 году запланирована в 12 млрд 445,7 млн рублей против 10 млрд 182,8 млн рублей в 2026 году. Предполагается, что в 2028 году она вырастет до 12 млрд 513,4 млн рублей, в 2029 году - снизится до 11 млрд 594 млн рублей.

Президент ранее поставил перед АПК задачу к 2030 году нарастить экспорт продукции АПК в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, то есть до $55,2 млрд. По данным ФТС, в 2025 году экспорт продукции АПК составил $40,9 млрд, что на 4,1% меньше, чем в 2024 году ($42,6 млрд). В январе-июле 2026 года Россия экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $25,7 млрд, что на 24,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($20,6 млрд).

С июля 2026 года отгрузки зерна и масложировой продукции, которые являются основными статьями российского аграрного экспорта, затруднены из-за проблем с логистикой в Азово-Черноморском бассейне. Сейчас прорабатываются альтернативные возможности для отгрузок.