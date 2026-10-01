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Первое в Татарстане железобетонное укрытие установили в Нижнекамске

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Татарстане появилось первое железобетонное укрытие, его установили в парке "Семья" в Нижнекамске, сообщил мэр города Радмир Беляев.

"Такие конструкции предназначены для защиты людей от осколков и ударной волны во время атак. Это пилотный проект для нашей республики. Укрытие рассчитано на 20 человек", - написал он в мессенджере.

Его поставили в парке, поскольку там каждый день бывает много людей, которым в случае объявления тревоги негде укрыться.

"Во время сигнала тревоги не всегда есть возможность быстро добраться до ближайшего укрытия. Поэтому важно предусмотреть безопасные места там, где ежедневно бывает много людей", - отметил Беляев.

По его словам, опыт установки таких конструкций был изучен в Белгороде.

"Там подобные укрытия уже используются и показали свою эффективность. Теперь эту практику начинаем применять в Нижнекамске. Посмотрим все нюансы первого объекта и дальше планируем устанавливать такие конструкции в других парках и скверах города", - добавил градоначальник, выразив надежду, что пользоваться укрытиями по назначению не придется, но подчеркнув необходимость "предусмотреть все сценарии".

В пресс-службе мэра Нижнекамска "Интерфаксу" уточнили, что укрытие стало первым на территории республики.

Нижнекамск основан в 1961 году в северо-восточной части Татарстана как поселок строителей Нижнекамского нефтехимического комбината, сейчас это третий по численности населения город республики. Утром 10 августа беспилотники атаковали производственные и гражданские объекты в городе. Погибли 13 человек, в том числе ребенок, за медицинской помощью обратились около 80 человек.

Глава Татарстана Рустам Минниханов 13 августа на совещании работников образования и науки республики заявил, что жертв можно было бы избежать, если бы люди оказались в укрытии.

"Есть беспилотная опасность - мы должны следовать тому руководству, которое (установлено - ИФ). Особенно с детьми. Это может быть не совсем комфортно, удобно, но жизнь человека важнее всех неудобств", - подчеркнул он.

Нижнекамск Белгород Татарстан Рустам Минниханов Радмир Беляев Нижнекамский нефтехимический комбинат
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