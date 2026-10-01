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Глава Минтранса Никитин не стал комментировать инцидент с рейсом Flydubai

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Инцидент на борту самолета авиакомпании FlyDubai не имеет отношения к российским перевозкам, его расследует ICAO, они дадут оценку случившемуся и, при необходимости, выпустят рекомендации, заявил министр транспорта Андрей Никитин.

"Министерство транспорта не имеет к этому никакого отношения. Но, безусловно, в рамках работы ICAO будут какие-то проведены исследования, расследования этого инцидента, и если будет необходимо, будут выпущены соответствующие письма, рекомендации по усилению безопасности. Но это работа ICAO, и, я думаю, она не быстро пройдет", - сказал он подчеркнул, что к российским перевозкам это "не имеет отношения".

Самолет Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив 30 сентября, в воздушном пространстве Иордании подал сигнал о нештатной ситуации, в том числе о возможной попытке угона. По данным израильской стороны, один из пилотов ранил ножом другого и попытался перехватить управление самолетом и его разбить. Пассажиры помогли справиться с нападавшим, а находившиеся на борту два летчика посадили самолет в Саудовской Аравии. Позднее спецборт доставил пассажиров рейса в Тель-Авив.

Пока идет расследование инцидента, полеты самолетов Flydubai в Израиль и из Израиля отменены.

Российский союз туриндустрии считает, что приостановка полетов авиакомпании Flydubai в Израиль не повлияет на организованный турпоток из России: туроператоры сейчас не продают туры в эту страну по рекомендации Минэкономразвития.

Андрей Никитин ICAO Израиль Минтранс FlyDubai
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