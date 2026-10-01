Сотрудники Шин Бет направлены в Дубай для проверки безопасности авиасообщения

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сотрудников Службы общей безопасности Шин Бет направили в Дубай для подготовки к возобновлению полетов самолетов израильских авиакомпаний между Израилем и ОАЭ, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источник в Министерстве транспорта Израиля.

Первые рейсы израильских перевозчиков намечены на 2 октября. Командировке сотрудников спецслужб предшествовала попытка угона самолета компании Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив.

The Times of Israel уточняет, что речь идет о рейсах по вывозу израильтян, которые застряли в ОАЭ из-за сбоев в авиасообщении после инцидента с Flydubai.

Компании Emirates и Etihad Airways изучают возможность увеличить количество рейсов между ОАЭ и Израилем, добавил источник JPost.

Пока идет расследование инцидента, полеты самолетов Flydubai в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авив отменены.