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На нацпроект по туризму в бюджете заложено 250 млрд рублей на три года

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Финансовое обеспечение из федерального бюджета на нацпроект "Туризм и гостеприимство" превысит 250 млрд рублей в 2027-2029 годах, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.

В частности, в 2027 году из федерального бюджета планируется выделить 87,9 млрд рублей, в 2028 году - 88,2 млрд рублей, в 2029 году - 77,6 млрд рублей.

Наибольший объем средств планируется направить на реализацию федерального проекта "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" - 71,6 млрд рублей в 2027 году, 60,1 млрд рублей в 2028 году и 48,9 млрд рублей в 2029 году.

На федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" за эти же годы будет выделено 10,2 млрд рублей, 20,2 млрд рублей и 21,7 млрд рублей соответственно.

Ежегодный размер Единой субсидии из федерального бюджета будет неизменным - 9 млрд рублей.

На федеральный проект "Кадры для туризма" будет направлено 729,4 млн в 2027 году, 777,1 млн в 2028 году и 838,3 млн в 2029 году.

Кроме того, запланировано финансирование федеральных проектов "Туристическая привлекательность страны", "Производство отечественной продукции для туристской индустрии".

Байкал
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