Песков заявил, что Россия не планирует применять ядерное оружие

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россия не планирует применять ядерное оружие, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, означает ли частое использование тематики ядерного оружия российской стороной то, что РФ раздумывает о его применении.

Песков подчеркнул: "Это европейцы думают, что Россия собирается применить ядерное оружие, и европейцы истерят по этому поводу. Мы призываем их воздерживаться от эмоций и объективно взглянуть на ситуацию".