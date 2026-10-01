В Кремле сожалеют, что с Европой нет диалога

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу того, что у России нет диалога с Европой.

"К сожалению, главы государств, главы правительств допускают достаточно истеричные высказывания в адрес нашей страны. Президент неоднократно говорил, что Россия никому, никоим образом в Европе не угрожает. Потому что у нас просто с Европой нет никаких проблем. Да, плохо, что у нас нет диалога, Европа от него отказалась", - сказал он журналистам.

По его словам, плохо, что в период, "когда мы имеем такое количество противоречий, такую конфронтацию, мы не имеем возможности общаться". "Это очень плохо и очень обидно, что нынешнее поколение европейских политиков не понимает этого", - подчеркнул Песков.

"Но все-таки здесь хочется призвать европейских политиков, действующих, которые находятся у власти, все-таки обуздать свои эмоции и не предаваться такой антироссийской истерике", - сказал представитель Кремля.