В профильной комиссии ГД назвали приоритетом бесперебойные поставки энергоресурсов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Обеспечение бесперебойности поставок энергетических ресурсов и защита потребителей от необоснованных повышений тарифов в приоритете работы комитета Госдумы по энергетике, заявил председатель комитета Николай Шульгинов.

"Мы ожидаем внесения в Государственную Думу правительственного законопроекта "Об основах государственного регулирования цен (тарифов)" и будем рассматривать его с учетом отраслевой специфики и поставленных президентом России в сфере ТЭК задач. Важно обеспечить системный подход к тарифообразованию, его прозрачность и экономическую обоснованность, стимулирование инвестиций в отрасли и, одновременно, защиту потребителей от необоснованных повышений тарифов и бесперебойность поставки энергетических ресурсов", - заявил Шульгинов в четверг на первом заседании комитета в девятом созыве.

Среди законопроектов, работа над которыми не была завершена в восьмом созыве и будет продолжена, он назвал проекты федеральных законов "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" (1124554-8) и "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ" (1193493-8), разработанных во исполнение поручений президента России Владимира Путина об установлении административной и уголовной ответственности за нелегальный майнинг, а также проект федерального закона "О внесении изменений в часть 4 статьи 60 Водного кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ" (№ 486735-8), предусматривающий снятие запрета на проектирование прямоточных систем технического водоснабжения для ТЭС и АЭС, широко применяемых в мировой энергетике.