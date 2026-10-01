Российские военные нанесли удар по судну с грузами для ВСУ в Черном море

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар в Черном море по судну с грузом для украинской армии, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Сегодня днем в результате удара беспилотным летательным аппаратом в акватории Черного моря поражено морское судно типа сухогруз с военным грузами для подразделений ВСУ", - сообщило министерство.

Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ.