Путин высказался в поддержку справедливой реформы ООН

Он считает, что структура Организации должна отражать все многообразие мира

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Ограниченная группа стран Запада оказывает непропорционально большое влияние на ООН, создавая дисбаланс, Россия выступает за реформу организации и новое наполнение ее работы, заявил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин.

"Непропорционально большое влияние оказывает ограниченная группа стран Запада, которая, будучи явным мировым меньшинством, стремится присвоить себе функции управления. А поскольку реальное влияние этих государств снижается в пользу все более самостоятельного и уверенного в себе мирового большинства, дисбалансы ооновского устройства проступают все более рельефно", - сказал он.

По его словам, это системная проблема, которую невозможно решить в одночасье.

Критика, которая раздается в адрес ООН, призванной играть роль центрального координирующего механизма в мировых делах, далеко не всегда объективна, отметил Путин, но есть и обоснованные замечания.

"Отчасти они связаны с тем, что ООН, хотя она и является самой представительной мировой организацией, на деле управляется куда менее коллегиально и демократично, чем было задумано", - считает он.

По словам Путина, Россия и прежде, и сейчас поддерживает идею справедливой реформы Организации, но она невозможна без внутреннего консенсуса, который сейчас трудно достижим.

"Повторю, мы последовательно выступаем за то, чтобы структура ООН отражала всё многообразие мира, чтобы гораздо более существенную роль в организации играли страны Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока. При этом важно иметь в виду, что трансформация ООН - это отнюдь не только расширение Совета Безопасности и другие меры по более сбалансированному географическому представительству стран в органах международного управления. Это и новое наполнение, содержание работы Организации, приоритетные направления её деятельности, включая перспективы", - подчеркнул президент.