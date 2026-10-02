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Лукашенко согласен со словами Путина о поворотном моменте мирового развития

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал заявление президента России Владимира Путина на "Валдае" о том, что мир подошел к поворотному моменту развития, передает "БелТА".

"Президент России абсолютно вчера был прав, что мы на таком изломе находимся. Даже мы сами сегодня не понимаем, где находимся и насколько серьезный этот излом в истории развития мировой цивилизации", - сказал Лукашенко на встрече с главами делегаций - участников заседания Евразийского межправительственного совета в Минске.

1 октября на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что "мир подошел к решающему, поворотному моменту развития".

Александр Лукашенко Валдай Минск Владимир Путин Белоруссия
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