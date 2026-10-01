Мониторинг Российского зернового союза показал снижение РФ в сентябре отгрузки зерна на экспорт в 3,8 раза

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - РФ в сентябре, по предварительным данным, отгрузила на экспорт почти 1,7 млн тонн основных видов зерна, что в 3,8 раза меньше, чем в сентябре прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки пшеницы сократились в 4 раза, до 1,36 млн тонн с 5,4 млн тонн годом ранее, ячменя - в 3,6 раза, до 215,5 тыс. тонн с 769 тыс. тонн, кукурузы - на 11,6%, да 103 тыс. тонн с 116,5 тыс. тонн соответственно.

Пшеница отгружалась в 12 стран, год назад их было 37. Лидером стал Египет, но экспорт сократился в 5,4 раза, до 216,6 тыс. тонн. На втором месте Кения - 155,6 тыс. тонн, но это на 8% меньше, чем год назад. Отгрузки в Саудовскую Аравию упали в 2,3 раза, до 131 тыс. тонн, в Ливию - в 4,2 раза, до 97,7 тыс. тонн. Топ-5 замыкает Иран, увеличивший закупки на 23,6%, до 92 тыс. тонн.

Кроме того, отгрузки в Турцию упали до 36,7 тыс. тонн с 843,7 тыс. тонн в сентябре 2025 года. В Марокко, напротив, они выросли в 1,6 раза, до 58 тыс. тонн.

Тюрина также отметила страны, куда год назад поставок не было, - Оман (66 тыс. тонн в сентябре этого года) и Мексика (57,9 тыс. тонн).

По ее словам, ячмень в минувшем месяце поставлялся только в Иран, отгрузки упали в два раза, до 215,5 тыс. тонн. Покупателями кукурузы были Иран и Афганистан - 98,3 тыс. и 4,7 тыс. тонн соответственно.

Число компаний, отгружающих пшеницу, составило 23 против 76 в сентябре прошлого года. Резко сократилось и количество портов перевалки - до 22 с 45 соответственно.

При этом Тюрина отметила, что на фоне проблем с экспортом из Азово-Черноморского бассейна растет перевалка через порты Балтики, в сентябре на них пришлось 50% всего объема отгрузок (Усть-Луга и Высоцк). "Через Усть-Лугу отгружено 530,2 тыс. тонн, в прошлом сезоне в сентябре через этот порт зерно не отгружалось. Перевалка через Высоцк составила 342 тыс. тонн, это в 9,5 раза больше, чем в прошлом сезоне, когда было отгружено 36 тыс. тонн, - сказала эксперт. - Третье место занимает Астрахань, отгрузки из ее порта выросли на 17%, до 280,8 тыс. тонн, это 16% общего объема".

Экспорт через Новороссийск упал до 177,8 тыс. тонн (10%) с почти 2,4 млн тонн год назад. Замыкает пятерку Туапсе - 102,7 тыс. тонн против 203,3 тыс. тонн.

При этом Тюрина выделил рост отгрузок через Махачкалу - почти в два раза, до 63 тыс. тонн. Перевалка из Калининграда составила 40,5 тыс. тонн, год назад этот порт зерно на отгружал.

Эксперт уточнила, что среди стран, куда поставляется российское зерно через Усть-Лугу, - Кения, Саудовская Аравия, Нигерия, Йемен, Ливия и Египет. Из Высоцка зерно экспортируется в Египет, Марокко, Кению, Саудовскую Аравию, Мексику, Ливию. "Астрахань грузит на Иран и Афганистан, Махачкала - на Иран, Калининград - на Латвию, Мексику и Ливан", - сказала она.

Как считает Тюрина, ключевые тенденции сентября - увеличение отгрузок через порты Балтики и расширение географии - позволяют рассчитывать на повышение активности в экспорте российского зерна.

Говоря о ценовой ситуации, она заявила, что в сентябре отмечается снижение цен на европейскую и американскую пшеницу. Так, французская пшеница за месяц подешевела на 6,2%, $273 за тонну, американская - на 4,8%, до $295 за тонну. Расчетные цены в Новороссийске колеблются в пределах $212-214 за тонну.

Как считает эксперт, это связано с тем, что ожидается сокращение импорта со стороны ряда стран, которые были крупными покупателями. Это, в частности, Индонезия, Филиппины, Бангладеш. Египет в этом сезоне может снизить закупки на 3 млн тонн, Марокко - примерно на такой же объем, Турция - на 1,6 млн тонн. Это следствие того, что данные страны ожидают в этом году хороший урожай пшеницы. Так, в Турции он может увеличиться до 22,5 млн тонн с 17 млн тонн в прошлом сезоне, в Марокко - до 7,5 млн тонн с 3,5 млн тонн.

По ее словам, цены у российских производителей пшеницы (4 класс) за месяц снизились на 7,3%, до 8 620 рублей за тонну. В долларовом эквиваленте снижение в пределах 4%, до $103,3 за тонну.

Тюрина также сообщила, что всего с начала сезона (с июля 2026 года) РФ экспортировала 5,4 млн тонн зерна против 14,4 млн тонн год назад. В том числе 4,5 млн тонн пшеницы против 12,1 млн тонн.