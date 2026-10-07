Хинштейн обсудит с Минсельхозом сложности с экспортом зерна у курских компаний

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Все агропромышленные компании Курской области испытывают сложности с прямым экспортом зерна из-за сокращения квот на отгрузку в портах и ограничений железнодорожных перевозок, сообщил губернатор Александр Хинштейн после встречи с руководством ГК "Грейнрус".

""Грейнрус" - один из крупнейших производителей элитных семян в Центральной России. Экспортируют свои и закупают у наших фермеров. Но есть сложности с прямым экспортом. Не только у "Грейнрус", а у всех наших агропромышленных компаний, занимающихся поставками. Это связано с тем, что в портах снизили квоту на отгрузку зерна. По железнодорожным перевозкам - аналогичная ситуация", - написал Хинштейн.

По его словам, эта ситуация бьет как по крупным холдингам и по фермерам, так и в конечном счете - по региону.

"Лично обсужу вопрос с министром сельского хозяйства России и руководством РЖД. Мы не можем позволить, чтобы наши производители теряли позиции на мировых рынках. Параллельно взяли в работу еще несколько проблемных вопросов", - добавил Хинштейн.

Он также подчеркнул, что "Грейнрус" работает в шести регионах, но намерена поменять приоритеты в сторону Курской области.

"Грейнрус" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг. Занимается семеноводством, производством зерна, солода, продуктов для пивоварения, дистилляции, а также зерновым трейдингом и логистикой, сообщается на сайте группы.

Холдинг работает с 1997 года, его земельный банк составляет более 110 тысяч га в Курской, Ростовской, Ивановской, Псковской, Ярославской областях и в Краснодарском крае.