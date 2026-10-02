Пожар в одном из корпусов Краснозаводского химзавода локализован

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Возгорание в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода локализовано, идет проливка, сообщил врио главы Сергиево-Посадского округа Московской области Алексей Лужецкий.

"Возгорание в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода локализовано, сейчас проводится проливка конструкций. На месте развернут оперативный штаб", - написал он в своем канале в Max.

Лужецкий добавил, что экстренные службы продолжают работу.

Как сообщалось, накануне в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода начался пожар. Были эвакуированы 40 сотрудников, местонахождение еще четверых устанавливается.