В Туапсе обломки БПЛА повредили инфраструктуру предприятия

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Туапсинском округе нашли обломки БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"Незначительные повреждения получила инфраструктура одного из предприятий Туапсе. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.

Обошлось без пострадавших.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко написал в Мах, что ночью Туапсе в очередной раз подвергся атаке БПЛА. Падений обломков БПЛА на жилые дома и объекты социальной сферы не зафиксировано. Устраняются последствия повреждения на предприятии.