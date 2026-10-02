Житель Шебекина ранен в результате атаки FPV-дрона на грузовик

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Шебекине FPV-дрон атаковал грузовик, в результате мужчина получил непроникающее осколочное ранение в голову, сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ, затем его переведут на лечение в Белгород.

Еще один дрон в Шебекине взорвался на предприятии, в результате чего повреждены кровля и фасад одного из помещений.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон нанес удар по частному дому - выбиты окна и посечена кровля.

Также в селе Зозули Борисовского при атаке дрона повреждена одна единица сельхозтехники.