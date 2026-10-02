Бывший вице-губернатор Кубани Власов получил 14 лет за мошенничество

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Краснодаре Советский суд признал бывшего вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского войскового казачьего общества (КВКО) Александра Власова, а также его советника Александра Стародубцева виновными по делу о мошенничестве и превышении полномочий при расходовании субсидий на приобретение имущества для участников СВО.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Суд признал Власова виновным по ч.2 ст.201 (злоупотребление полномочиями), ч.3 ст.33 - ч.4 ст.159 УК (организация мошенничества) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, со штрафом в размере 1 млн рублей.

Стародубцев признан виновным по ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч.3 ст.159 УК (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ему назначено 6 лет лишения свободы, со штрафом в 1 млн рублей.

"Установлено, что в августе 2022 года Кубанское войсковое казачье общество получило субсидию в размере 100 млн рублей на приобретение имущества для воинских формирований "Барс 1", "Барс 11", "Барс 16" и иных, задействованных в СВО. С августа по декабрь 2022 года в рамках освоения субсидии КВКО приобрело форменную одежду, специальное снаряжение, средства защиты, специальные средства и специальное оборудование на сумму 57,753 млн рублей, однако в зону проведения СВО в установленные сроки данное имущество направлено не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанию Власова Стародубцев похитил часть приобретенного имущества общей стоимостью 2,312 млн рублей, намереваясь продать его через сайт объявлений. По материалам суда, чтобы скрыть хищение и создать видимость добросовестного контроля за освоением субсидии и передачей имущества участникам СВО, Власов, превышая полномочия, давал указания представителям отрядов и сотрудникам КВКО вносить недостоверные сведения в отчетную документацию.

Помимо этого, в начале 2023 года во время сверки на складе Стародубцев выявил остатки вещевого имущества, приобретенного КВКО, которое было ошибочно списано по актам приема-передачи, на общую сумму 347,8 тысячи рублей. Мужчина перевез их к себе домой, где они находились в ожидании потенциальных покупателей до момента их обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Противоправную деятельность подсудимых пресекли сотрудники краевого управления ФСБ.

Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Власов был арестован в сентябре 2025 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями и соучастии в мошенничестве.