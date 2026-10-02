МИД РФ приветствовал вывод войск США и их союзников из Ирака

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Россия приветствует вывод из Ирака контингентов возглавляемой США Международной антиигиловской коалиции ("Исламское государство" - террористическая организация, запрещенная в РФ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вывод войск из Ирака, что мы, безусловно, приветствуем, свидетельствует о том, что иракские армия и силовые структуры в состоянии самостоятельно решать вопрос укрепления обороноспособности государства и обеспечения национальной безопасности. В том числе способны противодействовать террористической угрозе, исходящей от ИГИЛ и других организаций подобного рода", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ относительно вывода из Ирака иностранных войск.

По ее словам, в Москве убеждены, что "иракцы смогут успешно противостоять любым возникающим перед ними внутренним и внешним вызовам". "Залог этого - добрососедские отношения и координация с соседними странами, в связи с чем хотели бы ещё раз обратить внимание на предложенную Россией Концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Она исходит из понимания, что именно расположенным там государствам, таким как Ирак, принадлежит ведущая роль в поддержании через тесное взаимодействие между собой стабильности в данном стратегически важном районе мира", - пояснила представитель МИД РФ.

30 сентября Пентагон объявил о завершении международной миссии "Непоколебимая решимость" в Ираке по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Операцию "Непоколебимая решимость" начали в 2014 году вооруженные силы США и их союзники, включая Великобританию, Канаду, Саудовскую Аравию, ОАЭ и других.