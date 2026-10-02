Олимпиада по финансовой безопасности пройдет в Свердловской области в 2027 году

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Свердловская область в 2027 году примет Международную олимпиаду по финансовой безопасности, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем канале в Max.

Олимпиадный флаг Свердловской области передал Красноярск. План работы по подготовке мероприятия обсудили на заседании организационного комитета под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится по поручению президента России Владимира Путина, ей присвоен высший уровень по масштабу и сложности заданий. "Главная цель олимпиады - повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи", - говорится в сообщении.

Олимпиада пройдет на базе Уральского федерального университета.

Паслер отметил, что в сентябре Свердловская область принимала Международный фестиваль молодежи, который объединил десять тысяч молодых лидеров из 191-й страны, поэтому международная олимпиада рассматривается как шаг в направлении дальнейшей глобальной коммуникации молодежи, интеллектуального и творческого поиска.