Парламент Эстонии рассмотрит ограничение прав россиян покупать недвижимость в стране

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия по сельским делам парламента Эстонии одобрила разработанный правительством законопроект об ограничениях на покупку недвижимости гражданами России и Белоруссии и направила его на первое чтение парламента, сообщила комиссия.

"Законопроект устанавливает нормативный акт, на основании которого определяются страны, представляющие угрозу национальной безопасности или общественному порядку Эстонии в связи с приобретением недвижимости, и позволяет запрещать гражданам России и Беларуси без долгосрочного вида на жительство или постоянного права на проживание, компаниям этих стран и юридическим лицам, в которых они являются бенефициарными владельцами, приобретать недвижимость на всей территории Эстонской Республики", - говорится в пояснительной записке.

"Запрет не имеет обратной силы и не распространяется на лиц, имеющих долгосрочный вид на жительство или постоянное право на проживание", - отмечается в документе. Изменения не затрагивают уже приобретенную недвижимость и не ограничивают право на проживание в Эстонии. Лица, на которых распространятся ограничения, по-прежнему смогут пользоваться рынком аренды недвижимости в Эстонии, но приобретать недвижимость в собственность они больше не смогут.

Первое чтение законопроекта запланировано на 14 октября, а вступление закона в силу - на 1 января 2027 года.