Пожар в особняке у Исаакиевского собора полностью потушен

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Пожар в неэксплуатиремом здании и примыкающем строении в Адмиралтейском районе Петербурга ликвидирован, сообщила пресс-служба городского управления МЧС в пятницу.

"В 19:38 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. Сведения о пострадавших не поступали, добавили в ведомстве.

Накануне вечером произошел пожар в неэксплуатируемом реконструируемом особняке Миллера - объекте культурного значения - на Исаакиевской площади, 3. Огонь распространился на 2 тыс. кв. м и перекинулся на примыкающее здание, где загорелась обрешетка кровли на 250 кв. м.

По данным СКР, причиной возгорания могли стать нарушения при сварочных работах. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

В пятницу власти Петербурга заявили, что особняк на Исаакиевской площади будет восстановлен, как и планировалось, до конца 2028 года.