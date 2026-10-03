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Уголовное дело возбуждено после нападения на конвоиров в Кабардино-Балкарии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено после убийства заключенным конвоира в поезде "Владикавказ - Адлер", сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

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"Возбуждено уголовное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная с применением насилия, опасного для жизни и здоровья) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)", - говорится в сообщении в MAX-канале СКР в пятницу.

По версии следствия, 2 октября в ходе этапирования в поезде "Владикавказ - Адлер" один из заключенных напал на сотрудников ФСИН России и завладел огнестрельным оружием одного из них, после чего произвел множество выстрелов в сотрудников".

"В результате нападения один из них погиб на месте, трое получили ранения различной степени тяжести. Нападавший ликвидирован ответным огнем сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

СКР Кабардино-Балкария заключенный конвоир нападение
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