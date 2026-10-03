Танкер и буксир с баржей сели на мель вблизи Городецкого гидроузла в Нижегородской области

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Обстоятельства посадки судов на мель вблизи Городецкого гидроузла проверяют в Нижегородской области, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в субботу.

По данным надзорного ведомства, ночью 3 октября "на 861 и 862 км реки Волги вблизи города Городец произошли посадки на мели танкера "Константиновск" и буксира № 1213 с баржей".

"Разливов нефтепродуктов нет, пострадавшие отсутствуют. В результате посадки на мель танкера "Константиновск" перекрыт судовой ход, однако движение судов на данном участке в настоящее время отсутствует. Организованы работы по снятию судов с мели", - говорится в сообщении.

Нижегородская транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку безопасности движения внутреннего водного транспорта.