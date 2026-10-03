За сутки над Брянской областью сбито 145 БПЛА

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ликвидации 145 беспилотников над регионом за сутки.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 145 вражеских БпЛА самолетного типа", - написал он в своем канале в Max утром в субботу.