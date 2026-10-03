Поиск

За сутки над Брянской областью сбито 145 БПЛА

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ликвидации 145 беспилотников над регионом за сутки.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 145 вражеских БпЛА самолетного типа", - написал он в своем канале в Max утром в субботу.

Брянская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 200 дронов ликвидировано за сутки над Курской областью

Белгородская область подверглась 135 атакам за сутки, есть погибший

За ночь над регионами РФ нейтрализовано 218 беспилотников ВСУ

Минобороны России заявило об ударе по Северному мосту в Киеве

 Минобороны России заявило об ударе по Северному мосту в Киеве

Порода обрушилась на шахте в Свердловской области, один человек погиб

Многоквартирные дома повреждены в Калуге после атаки БПЛА, есть пострадавшие

ФСИН подтвердила гибель конвоира из-за нападения заключенного в поезде в КБР

Убивший конвоира в поезде в КБР заключенный ликвидирован

Сотрудник ФСИН погиб в результате нападения заключенного в Кабардино-Балкарии

В Госдуму внесен проект о создании центров энергосбережения во всех регионах РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12056 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3823 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов