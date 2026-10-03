Три села в Дагестане остались без транспортного сообщения из-за камнепада

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Транспортное сообщение с тремя населенными пунктами Тляратинского районов Дагестана прервано из-за камнепада и разрушения полки дороги, сообщает государственное казенное учреждение "Дагестанавтодор" в своем канале в Мах в субботу.

"В Тляратинском районе на 1 км автодороги "Ланда - Шидиб" движение автотранспорта временно закрыто с 4:00 мск 3 октября в связи с разрушениями полки земляного полотна дороги и камнепадами. Без транспортного сообщения остались три населенных пункта - Бочох, Хантаколоб, Шидиб. Работы по восстановлению будут начаты со стабилизацией обвальных процессов", - говорится в сообщении.

Ориентировочное время открытия движения по временной схеме - 18:00 по московскому времени 4 октября.

Кроме того, накануне из-за обильных дождей произошел сброс воды с Гоцатлинской ГЭС, что привело к повреждению временных конструкций реконструируемого "Красного моста" на автодороге регионального значения "Граница Чеченской Республики - Ботлих - Хунзах - Араканская площадка" (133+082 км) в Гергебильском районе республики.

Ранее сообщалось, что из-за закрытия моста на реконструкцию транспортное сообщение с Хунзахским, Шамильским, Тляратинским районами и Бежтинским участком осуществляется по альтернативным маршрутам: "Махачкала - Буйнакск - Временный поселок - Тлох - Харахи - Хунзах - Чалда", а также "Махачкала - Леваши - Гергебиль - Курми - Гунибская ГЭС - Карадах - Чалда".