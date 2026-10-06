Охранников будут судить за убийство посетителя в петербургском ТЦ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Завершено расследование дела об убийстве посетителя торгового центра в Петербурге, сообщила пресс-служба СК РФ во вторник.

Перед судом предстанут двое мужчин. Третий обвиняемый находится в межгосударственном розыске, дело в отношении него выделено в отдельное производство, уточнили в ведомстве.

Как установило следствие, в январе 2026 года мужчины, работавшие охранниками в ТЦ на Коломяжском проспекте, заподозрив посетителя в краже, повалили его на пол, один из них сдавил ему шею, а второй избил. Мужчина скончался в больнице.

"Допрошено 13 свидетелей преступления, изъяты и отсмотрены видеозаписи, проведено семь судебных экспертиз. Собранные доказательства в совокупности изобличают обвиняемых", - отметили в СК.

Как сообщалось, в январе этого года трое мужчин, являясь неофициальными сотрудниками охраны одного из магазинов ТЦ "Сити молл", при необоснованном задержании 24-летнего посетителя применили физическую силу и удушающие приемы, что привело к его смерти. Изначально дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, однако по результатам судебно-медицинского исследования действия подозреваемых были переквалифицированы на убийство группой лиц.