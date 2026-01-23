Двое охранников арестованы по делу об убийстве в петербургском ТЦ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге заключил под стражу двух обвиняемых в убийстве мужчины в торговом центре, сообщила в пятницу пресс-служба городского управления СКР.

Имена фигурантов не уточняются.

Объединенная пресс-служба судов города информирует, что мера пресечения избрана в отношении Мамрико Читанавы и Исмаила Гатиева. Они будут в СИЗО минимум по 21 марта.

По версии следствия, 21 января Читанава, Гатиев и их коллега, имя которого не уточняется, будучи охранниками в супермаркете в торговом центре "Сити молл", необоснованно задержали 24-летнего молодого человека, применив к нему физическую силу и удушающие приемы. В результате потерпевший скончался.

По информации СКР, третий охранник скрылся на территории иностранного государства и объявлен в розыск.