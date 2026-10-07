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Песков не располагает информацией об обращении США по поводу иркутской инфекции

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают информацией о дипломатическом обращении посольства США в РФ к российским властям по поводу эпидемиологической обстановки в Иркутской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о том, действительно ли такое обращение имело место, был задан Пескову в ходе общения с журналистами в среду.

"Я такой информацией не располагаю. И здесь, конечно, нужно ориентироваться, еще раз повторяю, на заявления и информацию нашего ведомства, головного ведомства Анны Поповой (Роспотребнадзор - ИФ), которая, кстати, вчера разместила дополнительную расширенную информацию на своем сайте. Кроме того, соответствующим образом была проинформирована Всемирная организация здравоохранения в соответствии с существующей практикой", - сказал Песков.

На просьбу прокомментировать сообщения СМИ, фигурирующие в комментарии ВОЗ, о возможном втором сотруднике института, у которого также диагностировали пневмонию неустановленной этиологии, Песков отметил, что "СМИ сейчас сообщают очень много, и подавляющее большинство того, что СМИ сообщают вокруг этой ситуации, - это ложная информация".

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Он вновь призвал ориентироваться на информацию Роспотребнадзора и заявления руководства этого ведомства.

4 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов стабильная. "Специальный комплекс мероприятий организован и проведен в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, диагноз "пневмония неустановленной этиологии", - говорилось в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

По результатам работы комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности в Иркутском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не выявлено. Выводы комиссии подтверждены экспертной комиссией, направленной в институт по поручению руководителя Роспотребнадзора.

"В связи с профессиональной деятельностью заболевшей при получении информации незамедлительно и в полном объеме организован и проведен комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с санитарным законодательством, в том числе выявлен максимально широкий круг лиц, контактировавших с заболевшей, медицинское наблюдение в стационаре с ежедневными лабораторными исследованиями. По результатам выявлены два случая Covid-19 и два случая риновирусной инфекции, возбудители других инфекционных болезней не обнаружены", - заявили в Роспотребнадзоре. "Ни у кого из контактных изменения состояния здоровья, связанные с инфекционной патологией, не выявлены", - добавили в пресс-службе.

6 октября госсекретарь США Марко Рубио обратился к России с призывом предоставить странам мира больше информации о выявленной в Иркутской области инфекции. "Мы призываем Россию быть "прозрачной" и предоставить миру больше информации, чтобы каждый мог отреагировать должным образом", - сказал Рубио журналистам.

Неназванный чиновник госдепартамента сообщил телеканалу CNN, что американские власти контактировали с российским правительством еще в прошлую пятницу, в том числе эксперты госдепа по вопросам здравоохранения общались с МИД РФ. По словам представителя администрации, эта работа продолжается.

7 октября The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что США планируют направить в Россию официальное дипломатическое обращение с просьбой предоставить дополнительную информацию о выявленной в Иркутской области инфекции. "Официальное обращение США, которое на дипломатическом языке называется демаршем, призвано напомнить России о том, что в соответствии с международным правом она обязана своевременно делиться с другими государствами информацией о вспышках заболеваний", - заявили источники издания.

Дмитрий Песков США Иркутская область
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