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Роспотребнадзор заявил об отсутствии эпидемических рисков для Иркутска и области

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре сообщили, что эпидемические риски для населения Иркутска и Иркутской области в связи со случаем внебольничной пневмонии отсутствуют; ведомство завершает комплекс профилактических мероприятий.

"Профилактические и противоэпидемические мероприятия организованы в исчерпывающем объеме, эпидемические риски для населения г. Иркутска и Иркутской области отсутствуют", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в среду.

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Роспотребнадзор завершает комплекс профилактических мероприятий в Иркутске. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов спокойная, отмечается в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что более чем у 90% контактных завершено медицинское наблюдение. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено. Результаты почти 5 тыс. лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов.

"Получены результаты работы двух комиссий по контролю соблюдения требований биологической безопасности, проводящих проверку в институте. Аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не выявлено. Подтверждено соблюдение должного контроля при работе с патогенными микроорганизмами", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в связи с профессиональной деятельностью заболевшей, которая была привита и имела иммунитет к опасным инфекциям, с которыми работала, при получении информации, незамедлительно и в полном объеме организован и проведен комплекс противоэпидемических мероприятий в полном соответствии с санитарным законодательством.

В Роспотребнадзоре 4 октября сообщили, что организован и проведен специальный комплекс мероприятий в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, диагноз "Пневмония неустановленной этиологии". По результатам расширенных исследований в материале от больной не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.

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