Школьники напишут Всероссийские проверочные работы с 19 апреля по 21 мая 2027 г.

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах для учащихся четвертых-восьмых и десятых классов пройдут с 19 апреля по 21 мая 2027 года, сообщили в Рособрнадзоре.

"С 19 апреля по 21 мая 2027 года ВПР пройдут в школах для обучающихся 4-8 и 10 классов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в среду.

В ведомстве напомнили, что результаты ВПР используются для выявления образовательных организаций с низкими образовательными результатами и признаками необъективного оценивания, корректировки и формирования муниципальных и региональных программ развития системы образования, совершенствования методики преподавания учебных предметов, а также выявления профессиональных потребностей и дефицитов учителей.

В Рособрнадзоре напомнили, что в настоящее время готовится новая редакция постановления правительства РФ, которым были утверждены перечень мероприятий по оценке качества образования и правила их проведения.

Кроме того, в ноябре 2026 года будет проведено исследование предметных, методических и общепедагогических компетенций учителей школ. В данном исследовании примут участие учителя начальных классов, русского языка, математики, физики, химии и биологии.