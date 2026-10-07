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Для студентов технаправлений учредили именные стипендии Курчатова и Александрова

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство учредило для студентов стипендии имени академиков Курчатова и Александрова по 30-50 тысяч рублей, российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что для достижения технологического лидерства России в критически значимых областях большое внимание нужно уделять вопросам, которые связаны с подготовкой кадров, в том числе помогать исследователям, которые только начинают свой путь в науке.

"Правительство учредило две именные стипендии в честь выдающихся отечественных ученых Игоря Васильевича Курчатова в области физики, радиохимии, а также Анатолия Петровича Александрова в области технологий ядерной, электро- и теплоэнергетики. Эти ежемесячные выплаты будут назначаться каждый год, начиная уже с текущего", - сказал Мишустин во время заседания правительства.

Он уточнил, что для студентов они составят 30 тысяч рублей, а для аспирантов - 50 тысяч. "Претендовать на них смогут молодые люди, которые успешно учатся по своим профильным специальностям, участвуют в исследовательской деятельности, в разработках, делятся своими идеями, публикуют статьи, выступают на научных конференциях. То есть все те, кто будет развивать инновации, развивать отечественную науку и, что очень важно, расти в ней профессионально", - добавил премьер-министр.

Назначать стипендии будет Минобрнауки ежегодно по результатам конкурсных отборов. На выплаты стипендий из федерального бюджета будет ежегодно направляться свыше 55 млн рублей в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".

Минобрнауки Михаил Мишустин Правительство Игорь Курчатов Анатолий Александров
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