Поиск

В Новосибирской области мигрантам запретили охотиться, рыбачить и валить лес

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, которое запрещает работодателям привлекать иностранцев с патентами к промысловой охоте, рыбной ловле, сбору дикоросов и лесозаготовкам. Постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Это решение принято ради обеспечения национальной безопасности, безопасности жизни и здоровья населения Новосибирской области, приоритетного трудоустройства российских граждан.

"Установить на 2027 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Новосибирской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности, предусмотренным Общероссийским классификатором видов экономической деятельности: 1) промысловая охота (код 01.70.1); 2) лесозаготовки (код 02.20); 3) сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений (код 02.30); 4) рыболовство (код 03.1)", - говорится в документе.

Сохраняется введенный ранее запрет на розничную торговлю напитками в специализированных магазинах, розничную торговлю табачными изделиями в специализированных магазинах, работу в такси и на арендованных легковых автомобилях, деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев в офисах, больницах, школах, институтах и пр., в которых действуют льготные цены на питание.

Также под запретом осталась работа в дошкольном образовании и в области спорта.

Хозяйствующим субъектам до 1 января 2027 года необходимо привести численность используемых иностранных работников в соответствие с документом.

Андрей Травников Новосибирская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Подмосковье недоступна онлайн-продажа билетов на автобусы

Москва готова помочь в поисках компромисса вокруг Ормузского пролива

 Москва готова помочь в поисках компромисса вокруг Ормузского пролива

Визовые центры Кипра приостановили прием документов в шести городах РФ из-за техпроблем

 Визовые центры Кипра приостановили прием документов в шести городах РФ из-за техпроблем

Открыты пляжи Сочи, закрывавшиеся после атаки безэкипажных катеров на танкер

Минцифры РФ будет искать баланс по вопросу цен на мобильную связь

 Минцифры РФ будет искать баланс по вопросу цен на мобильную связь

У контактных лиц сотрудницы противочумного института не выявили опасных патогенов

Акции девелопера "Самолет" выросли на 5% на заявлениях Сбербанка

 Акции девелопера "Самолет" выросли на 5% на заявлениях Сбербанка

Обвиняемые в подготовке покушений на руководство Крыма получили до 27 лет колонии

В Сбере сообщили об активной работе с "Самолетом" и подготовке плана улучшения ситуации

ЦБ РФ установил факты манипулирования на рынке облигаций

 ЦБ РФ установил факты манипулирования на рынке облигаций
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12168 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3855 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 3 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов