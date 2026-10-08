В Новосибирской области мигрантам запретили охотиться, рыбачить и валить лес

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, которое запрещает работодателям привлекать иностранцев с патентами к промысловой охоте, рыбной ловле, сбору дикоросов и лесозаготовкам. Постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Это решение принято ради обеспечения национальной безопасности, безопасности жизни и здоровья населения Новосибирской области, приоритетного трудоустройства российских граждан.

"Установить на 2027 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Новосибирской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности, предусмотренным Общероссийским классификатором видов экономической деятельности: 1) промысловая охота (код 01.70.1); 2) лесозаготовки (код 02.20); 3) сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений (код 02.30); 4) рыболовство (код 03.1)", - говорится в документе.

Сохраняется введенный ранее запрет на розничную торговлю напитками в специализированных магазинах, розничную торговлю табачными изделиями в специализированных магазинах, работу в такси и на арендованных легковых автомобилях, деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев в офисах, больницах, школах, институтах и пр., в которых действуют льготные цены на питание.

Также под запретом осталась работа в дошкольном образовании и в области спорта.

Хозяйствующим субъектам до 1 января 2027 года необходимо привести численность используемых иностранных работников в соответствие с документом.