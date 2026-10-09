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Суд в Приамурье прекратил дело погибшего командира Ан-24 компании "Ангара"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Тындинский районный суд Амурской области прекратил производство по делу в отношении командира Ан-24, который погиб вместе с пассажирами и экипажем в июле 2025 года недалеко от Тынды, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"До начала судебного разбирательства близкий родственник подсудимого обратился в суд с заявлением о прекращении уголовного дела в связи со смертью. Защитник поддержал ходатайство, государственный обвинитель не возражал. (...) Препятствий для прекращения производства по делу суд не усмотрел", - говорится в сообщении.

Дело прекращено на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - в связи со смертью подсудимого.

Погибший командир Ан-24 обвинялся в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

По данным следствия, он не распознал ошибку второго пилота в интерпретации давления, не доложил экипажу об ошибочном определении высоты и не вмешался в управление для предотвращения снижения ниже минимально безопасной высоты.

Как сообщалось, 24 июля прошлого года самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. Обломки самолета обнаружены в 16 км от Тынды в труднодоступной местности. На борту находились 48 человек, никто не выжил.

Согласно заключению межгосударственного авиационного комитета, непосредственной причиной катастрофы явилось столкновение воздушного судна с рельефом вследствие несоответствия уровня отсчета высоты.

Постановление об обвинении было вынесено в отношении командира воздушного судна и второго пилота.

Приамурье Ан-24 Ангара
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