"АвтоВАЗ" предлагает расширить список категорий получателей льготных автокредитов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" выступает за актуализацию перечня категорий потенциальных адресатов мер господдержки спроса в автопроме, поддерживает запуск мер прямого субсидирования кредитных ставок для покупателей высоколокализованных российских автомобилей, сообщил журналистам вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

"Мы обсуждаем с коллегами из Минпромторга возможные подходы к работе программ господдержки спроса. Считаем, что целесообразно было бы пересмотреть набор льготных категорий получателей господдержки для охвата по возможности большего числа категорий граждан. Среди адресатов мер господдержки спроса по линии льготных автокредитов порядка 10-15% - участники специальной военной операции. Еще около 10-15% - семьи, в которых от двух детей. Мы полагаем, что в периметре господдержки должны оставаться участники СВО и члены их семей, а также многодетные семьи. Актуальные планы по корректировке работы госпрограмм должен утверждать Минпромторг", - сказал Костромин.

Он также отметил, что с учетом сохранения высокой ключевой ставки компания обсуждает с регулятором также вопрос "о возможном запуске госпрограммы компенсирования процентных ставок по кредитам для конечных потребителей". "У нас около 10 лет назад была подобная практика. Технологии с тех пор шагнули вперед, и теперь работа такого механизма стала возможной. То есть сегодня можно проще донести субсидию напрямую клиенту. Это могло бы стать дополнительной мерой к той 20-процентной скидке, которая работает у нас в рамках действующих программ льготного автокредитования", - добавил он.

Костромин отметил, что приостановка господдержки по линии льготных автокредитов и льготного лизинга создает риски для продаж Lada.

Минпромторг ранее сообщал, что приостановленные в конце сентября программы господдержки спроса в автопроме помогли реализовать с начала года в общей сложности 178,2 тысячи автомобилей. В частности, с помощью льготных автокредитов было продано 123 тысячи штук. Программой льготного автокредитования для покупки автомобиля на более выгодных условиях могли воспользоваться семьи с детьми, медики, учителя, участники СВО и их семьи, граждане с инвалидностью. По программам льготного лизинга с начала года было реализовано 54,8 тысячи единиц автотранспорта.