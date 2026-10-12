Городская дума Екатеринбурга приняла отставку мэра Орлова

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Городская дума Екатеринбурга одобрила заявление главы муниципалитета Алексея Орлова о досрочной отставке.

"Екатеринбургская городская дума решила: прекратить досрочно, 12 октября 2026 года, полномочия главы Екатеринбурга Орлова Алексея Валерьевича в связи с отставкой по собственному желанию", - сказано в решении депутатов.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в конце сентября написал заявление о досрочном снятии полномочий. По данным областного избиркома, Орлов значится в списке депутатов свердловского Заксобрания от "Единой России", которая получила на минувших выборах в региональный парламент более 42% голосов.