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В Польше заявили о готовности разместить на постоянной основе до 10 тыс. военных США

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Польша готова разместить на постоянной основе на своей территории до 10 тысяч военнослужащих США, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

"Нам необходимо присутствие США, которое успокоило бы нас, но не представляло бы угрозы для России. И мы надеемся, что президент Трамп сдержит обещание, данное нашему президенту по этому вопросу", - сказал Сикорский, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, его цитируют польские СМИ.

По его словам, "примерно 10 тысяч военнослужащих будет достаточно".

В настоящее время в Польше на ротационной основе дислоцировано около 7 тыс. военнослужащих США.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что ожидают решения о создании постоянной американской военной базы в Польше до конца текущего года.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в решении вопроса о создании американской военной базы в Польше, отметив, что скоро может стать известно ее будущее расположение. Он поблагодарил за действия по этому вопросу президента Польши Кароля Навроцкого.

В конце августа замглавы Минобороны Польши Павел Залевский провел переговоры с замглавы Пентагона Элбриджем Колби, одной из ключевых тем встречи стало размещение постоянных американских военных баз в Польше.

Ранее в польском Минобороны сообщали, что Варшава заинтересована в размещении постоянных американских военных баз в Польше и определила для них несколько возможных локаций.

США Польша Дональд Трамп
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