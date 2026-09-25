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Данные Пентагона о размещении ВС США в Европе будет готовы в начале ноября

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Результаты пересмотра численности и дислокации вооруженных сил США на территории европейских стран НАТО будут представлены главе Пентагона Питу Хегсету в начале ноября, сообщило Politico со ссылкой на источники в министерстве.

Элбридж Колби, отвечающий в Пентагоне за разработку политики и возглавляющий процесс пересмотра стратегии, ранее заявил, что итогом станет "более эффективная, сильная и устойчивая НАТО", поскольку странам-участницам придется больше тратить на собственную оборону. "Это также обеспечит Европе более значительный военный потенциал для действий", - сказал он, назвав эту инициативу "НАТО 3.0".

В Пентагоне и Белом доме изданию не ответили на просьбы о комментариях.

Представители США и Польши работают над созданием в Польше американской военной базы, рассчитанной на размещение 10 тысяч военнослужащих, напомнило Politico. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил об этой инициативе накануне.

Президент США Дональд Трамп ранее уже высказывал идею создания армейской базы в Польше, однако только сейчас были раскрыты конкретные детали. В Польше сейчас находятся около 7 тысяч американских военных. США также перебрасывают армейские подразделения в Литву и Эстонию.

"Мы хотим такого присутствия США, которое служило бы для нас гарантией безопасности, но не представляло бы угрозы для России, - заявил Сикорский на мероприятии Совета по международным отношениям в Нью-Йорке. - И мы надеемся, что президент Трамп выполнит данное им на этот счет обещание".

Однако, как указывает Politico, эта потенциальная сделка стала очередным этапом противоречивых действий вокруг американского военного присутствия. Ранее Пентагон обещал вывести 5 тысяч военнослужащих из Германии. В связи с этим представители НАТО задаются вопросом, какой в конечном счете будет политика США: увеличение численности американских войск в Европе, сохранение статус-кво или же масштабный вывод контингента.

Пентагон США Европа Польша Радослав Сикорский Пит Хегсет Элбридж Колби
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