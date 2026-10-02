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Трамп подтвердил проработку возможности построить в Польше постоянную военную базу

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что рассматривает возможность строительства американской военной базы в Польше. Об этом сообщают польские СМИ.

"Мы рассматриваем этот вопрос. Мы очень уважаем президента Польши. Поэтому мы изучаем его, и это может произойти", - сказал Трамп.

"Откуда ты знаешь, что я этого не сделал? Я мог уже это сделать", - заявил президент на вопрос журналиста, почему решение по этому вопросу еще не принято.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что ожидают решения о создании постоянной американской военной базы в Польше до конца 2026 года.

В конце августа замглавы Минобороны Польши Павел Залевский провел переговоры с замглавы Пентагона Элбриджем Колби, одной из ключевых тем встречи стало размещение постоянных американских военных баз в Польше.

Ранее в польском Минобороны сообщали, что Варшава заинтересована в размещении постоянных американских военных баз в Польше и определила для них несколько возможных локаций.

Минобороны Пентагон Дональд Трамп США Элбридж Колби Павел Залевский
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