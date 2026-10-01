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В Кремле заявили о постоянном обеспечении безопасности Калининградской области

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Безопасность Калининградской области обеспечивается на постоянной основе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безопасность Калининградской области обеспечивается на постоянной основе. И, конечно, на фоне быстрого процесса милитаризации в Европе меры принимаются постоянно, и до этого принимались. Поэтому о каких-то особых мерах здесь говорить вряд ли приходится. Делается все, что нужно для обеспечения должной безопасности для этого важного российского региона", - сказал он.

Журналисты также попросили его прокомментировать слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который заявил о получении дипломатической ноты от России с предупреждением о готовности применить ядерное оружие при попытке изолировать Калининградскую область.

"Ссылки на какие-то угрозы, они абсолютно неуместны. Да, действительно, мы имеем наши доктринальные документы, где чётко оговорены модальности и условия для использования тех или иных видов вооружения. Но все подчинено одной цели - защита территориальной целостности и существования самого российского государства. То есть если в Европе или в НАТО никто не претендует на то, чтобы нам угрожать, соответственно, нет никаких оснований для беспокойства", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Калининград НАТО Марк Рютте Калининградская область Европа
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