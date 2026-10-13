Поиск

Россия будет искать формы гуманитарного и культурного присутствия в Германии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россия будет искать формы гуманитарного и культурного присутствия в Германии после закрытия Российского дома науки и культуры (Русский дом) в Берлине и генерального консульства в Бонне, сейчас работа идет в дистанционном формате, заявила на Екатерининском форуме представитель МИД Мария Захарова.

В РоссииПутин заявил, что доказательства причастности РФ к инциденту с БПЛА в Лейпциге подброшеныЧитать подробнее

"Закрыли Русский дом на Фридрихштрассе, который, между прочим, работал с 1984 года. Было денонсировано Германией межправительственное соглашение. Закрыто было и очередное генконсульство в Бонне. Но при этом работа не остановилась, она просто перешла в дистанционный формат на данном этапе", - сказала она.

"Дальше будем искать формы. Причем хочу еще раз подчеркнуть: не потому что таким образом сформулирована задача внутри нашей страны, а потому что мы видим отклик и по сути даже требования настоятельные к России никуда оттуда не уходить в виде своего гуманитарного, культурного присутствия", - добавила представитель МИД.

Русский дом и генконсульство России в Бонне были закрыты по требованию властей ФРГ в связи с причастностью, по версии германских властей, России к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига 5 августа. Кроме того, по инициативе германской стороны было прекращено действие российско-германского межправительственного соглашения о деятельности культурно-информационных центров 2011 года.

Россия в ответ остановила работу генерального консульства ФРГ в Петербурге и культурных центров имени Гете в России.

Лейпциг Берлин МИД Мария Захарова Германия Русский дом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что ситуация с "Яндексом" обсуждается в правительстве

 Песков заявил, что ситуация с "Яндексом" обсуждается в правительстве

Москалькова будет представлять Госдуму в Конституционном суде

Россия предупредила НАТО по Калининграду, чтобы альянс не шагнул за край пропасти

Журналист Майкл Наки заочно получил 14 лет колонии по совокупности двух дел

ФСБ сообщила о пресечении атаки БПЛА на военный аэродром в Воронежской области

Территория подразделения "Мираторга" атакована ВСУ в Курской области

В аэропорту Жуковский сняты ограничения на полеты

 В аэропорту Жуковский сняты ограничения на полеты

Свыше 70 БПЛА сбиты над Калужской областью, повреждена школа

В Невинномысске после ночной атаки БПЛА зафиксированы повреждения в промзоне

Минувшей ночью в сторону Московского региона летели 417 БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12273 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3888 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 124 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов