Россия будет искать формы гуманитарного и культурного присутствия в Германии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россия будет искать формы гуманитарного и культурного присутствия в Германии после закрытия Российского дома науки и культуры (Русский дом) в Берлине и генерального консульства в Бонне, сейчас работа идет в дистанционном формате, заявила на Екатерининском форуме представитель МИД Мария Захарова.

"Закрыли Русский дом на Фридрихштрассе, который, между прочим, работал с 1984 года. Было денонсировано Германией межправительственное соглашение. Закрыто было и очередное генконсульство в Бонне. Но при этом работа не остановилась, она просто перешла в дистанционный формат на данном этапе", - сказала она.

"Дальше будем искать формы. Причем хочу еще раз подчеркнуть: не потому что таким образом сформулирована задача внутри нашей страны, а потому что мы видим отклик и по сути даже требования настоятельные к России никуда оттуда не уходить в виде своего гуманитарного, культурного присутствия", - добавила представитель МИД.

Русский дом и генконсульство России в Бонне были закрыты по требованию властей ФРГ в связи с причастностью, по версии германских властей, России к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига 5 августа. Кроме того, по инициативе германской стороны было прекращено действие российско-германского межправительственного соглашения о деятельности культурно-информационных центров 2011 года.

Россия в ответ остановила работу генерального консульства ФРГ в Петербурге и культурных центров имени Гете в России.