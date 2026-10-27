Ушаков заявил, что Стубб и Стёре вышли с инициативой разговора с Путиным на прошлой неделе

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Гар Стёре выступили с инициативой телефонного разговора с Владимиром Путиным в конце минувшей недели, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"В конце предыдущей недели, то есть дня за три-четыре", - сказал он журналисту информационной службы "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Ушакова, "им было сказано, что у Владимира Путина крайне перегружена эта неделя: два сверхмасштабных мероприятия - форум экспортеров газа и вообще саммит Россия - Африка, Путин занят всю неделю, плотно занят".

"И вот сегодня он нашел время, когда готовился к выступлению на форуме экспортеров газа, он все-таки нашел время для того, чтобы с этими двумя представителями соседних государств переговорить", - добавил он.

Ушаков также сообщил, что разговор Путина с лидерами Норвегии и Финляндии был обстоятельным. "Телефонный разговор был, я бы сказал, обстоятельным, содержательным, продолжался полтора часа", - отметил он.

Помощник президента РФ также выразил уверенность в том, что руководителей Финляндии и Норвегии "не съедят" в Евросоюзе за их инициативу поговорить с Путиным.

"Мне кажется - не съедят. Нет, не съедят. Критиковать будут, но не скушают", - сказал Ушаков автору канала "Юношев LIVE" Александру Юношеву.

Он напомнил, что ранее "норвежский и финский лидеры встречались с главным американским переговорщиком Стивом Уиткоффом до его приезда в Петербург и после". "Так что логика вполне просматривается", - заметил помощник президента РФ.